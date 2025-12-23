Назван фаворит на подписание Довбика в январе

Украинский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ.

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик во время зимнего трансферного окна может перейти в Вест Хэм.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Corriere della Sera, именно "молотобойцы" на данный момент являются главным претендентом на подписание 28-летнего футболиста в январе.

Отмечается, что римский клуб рассчитывает на полноценный трансфер игрока, чтобы частично компенсировать свои затраты.

При этом Вест Хэм является не единственным английским клубом, который следит за ситуацией с Довбиком. Интерес к украинскому форварду также проявляет Эвертон, с которым "джаллоросси" могут осуществить обмен игроками, отдав украинца и получив нападающего "ирисок" Бету.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

