Назван фаворит на подписание Довбика в январе

Украинский нападающий может продолжить карьеру в АПЛ.
Сегодня, 18:12       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский нападающий Ромы Артем Довбик во время зимнего трансферного окна может перейти в Вест Хэм.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на Corriere della Sera, именно "молотобойцы" на данный момент являются главным претендентом на подписание 28-летнего футболиста в январе.

Читай также: Рома собирается избавиться от Довбика

Отмечается, что римский клуб рассчитывает на полноценный трансфер игрока, чтобы частично компенсировать свои затраты.

При этом Вест Хэм является не единственным английским клубом, который следит за ситуацией с Довбиком. Интерес к украинскому форварду также проявляет Эвертон, с которым "джаллоросси" могут осуществить обмен игроками, отдав украинца и получив нападающего "ирисок" Бету.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик также входит в сферу интересов еще одного представителя АПЛ.

