Рома собирается избавиться от Довбика

Украинский форвард Ромы Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть римский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 28-летний футболист больше не входит в планы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини и "джаллоросси" работают над продажей игрока.

По информации источника, в течение последних дней услуги украинского нападающего уже предлагали представителям английской Премьер-лиги, а именно - Эвертону, Сандерленду и Вест Хэму.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас украинец продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил еще в начале ноября.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по своему нападающему.

