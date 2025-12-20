iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома собирается избавиться от Довбика

Украинского нападающего уже предлагали клубам АПЛ.
Сегодня, 17:48       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Украинский форвард Ромы Артем Довбик близок к тому, чтобы покинуть римский клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, 28-летний футболист больше не входит в планы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини и "джаллоросси" работают над продажей игрока.

Читай также: Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением

По информации источника, в течение последних дней услуги украинского нападающего уже предлагали представителям английской Премьер-лиги, а именно - Эвертону, Сандерленду и Вест Хэму.

В нынешнем сезоне Довбик провел за Рому во всех турнирах 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Сейчас украинец продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил еще в начале ноября.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отклонил первое предложение Ромы по своему нападающему.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы артем довбик

Статьи по теме

Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме Джан Пьеро Гасперини хочет видеть форварда Атлетико в Роме
Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением Травма не позволила Довбику тренироваться, его участие в игре против Ювентуса под сомнением
Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС Левандовски получил вариант продолжения карьеры в МЛС
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз

Видео

ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: трехочковый Эдвардса на последней минуте возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась лучшей украинкой, Калинина взлетела вверх после Лиможа
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Анси
просмотров
Футбол сегодня: Тоттенхэм примет Ливерпуль, Реал - Севилью, а Ювентус - Рому
просмотров

Последние новости

Украина19:10
УХЛ: Кременчуг разобрался с Крыжинкой Кэпиталз
Европа18:58
Брентфорд Ярмолюка обыграл Вулверхэмптон
Бокс18:27
"Хорошее избиение": Пол отреагировал на досрочное поражение от Джошуа
Европа18:20
Бавария определила стратегию на зимнее окно
Европа17:48
Рома собирается избавиться от Довбика
Европа17:36
Тьяго Силва официально вернулся в Европу
Биатлон17:05
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Ботн выиграли гонки преследования в Анси
Европа16:40
Ньюкасл расписал ничью с Челси
Биатлон16:22
Ботн победил в гонке преследования в Анси
Украина15:24
Шахтер раскрыл планы на зимнюю паузу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK