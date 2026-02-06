Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии

Украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в полуфинале турнира в Клуж-Напоке.

Соперницей Снигур стала румынка Соране Кырсти.

Увы, украинка не сумела оказать хозяйке достойное сопротивение, проиграв хозяйке корта в двух сетах.

Стоит отметить, что для Снигур это был первый полуфинал в карьере на уровне Тура. Так что украинка сумела обновить ряд личных рекордов.

В финале турнира Кырстя встретится с Эммой Радукану, которая ранее выбила Александру Олейникову.

WTA 250 Клуж-Напока. 1/2 финала

Сорана Кырстя (Румыния) – Дарья Снигур (Украина) – 6:0, 6:3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!