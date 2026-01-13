iSport.ua
Снигур обыграла Каву. Украинка продолжает борьбу в квалификации AO-2026

Взяла верх в решающей третьей партии.
Сегодня, 12:13       Автор: Валентина Чорноштан
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Во вторник, 13 января, стартовала квалификация Australian Open 2026. Дарья Снигур встречалась с 24-й сеяной польской теннисисткой Катаржиной Кавой.

Украинка в первом сете без проблем разгромила соперницу, а затем уступила с разницей в четыре гейма, однако с таким же счетом взяла верх в решающем третьем сете.

Счет матча 2-1 (6-1, 2-6, 6-2). За 1 час 28 минут Дарья сумела реализовать 8 из 13 брейк-пойнтов, тогда как соперница - 2 из 7. В пассиве Снигур - одна двойная ошибка.

Теперь во втором круге квалификации Снигур сыграет против представительницы Канады Карсон Бренстайн. Матч пройдет в среду, 14 января.

Также отметим, что еще одна украинская теннисистка выиграла в первом раунде отбора на чемпионат Австралии-2026.

