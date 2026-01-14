Australian Open: Снигур прошла в финал квалификации

Третья украинка поборется за выход на турнир.

23-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в решающий матч квалификации первого турнира серии Grand Slam в 2026 году.

Во втором раунде отбора к Australian Open Снигур (№136 WTA) встретилась с канадкой Карсон Бренстайн (№179 WTA)/

Снигур начала матч с двух подряд проигранных геймов на своей подаче, но после того, как счет стал 0:3, Дарья оформила два обратных брейка и в итоге дожала первый сет, выиграв его 6:4.

Во второй партии, после второго успешного брейка от украинки Бренстайн отказалась продолжать матч из-за проблем с правым плечом.

Australian Open, 2-й раунд квалификации

Дарья Снигур (Украина) - Карсон Бренстайн (Канада) - 6:4, 4:2 (отказ)

Напомним, что Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева пробились в финал квалификации Australian Open.

