iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы

"Волки" сделали красивый жест.
Сегодня, 00:17       Автор: Андрей Безуглый
/ wolves.co.uk
/ wolves.co.uk

Вулверхэмптон официально объявил о включении Диогу Жоты в свой Зал славы.

Напомним, что в июле 2025 году португальский форвард погиб вместе со своим братом в результате ДТП.

На этой неделе в Вулверхэмптоне прошла торжественная церемония, в ходе которой бывший нападающий клуба Джон Ричардс официально ввел Диогу Жоту в Зал славы.

Португалец выступал за "волков" с 2017 по 2020 год, а затем перешёл в Ливерпуль за 41 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена вернуть в клуб свою легенду.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диогу Жота

Статьи по теме

Ветеран АПЛ будет чествовать Жоту целый сезон Ветеран АПЛ будет чествовать Жоту целый сезон
Вулверхэмптон красиво почтил Жоту Вулверхэмптон красиво почтил Жоту
Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты
"Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты "Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты

Видео

Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция
Церемония открытия Олимпийских игр-2026: онлайн трансляция

Популярное на сайте

Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате Европы-2026
просмотров
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
Лига чемпионов: УЕФА утвердил даты и время начала стыковых матчей
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров
Обмены НБА: дедлайн обменов в самом разгаре
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов07:49
Шедевр Трубина попал в тройку лучших голов Лиги чемпионов
Европа07:20
Футбол сегодня: МЮ встретится с Тоттенхэмом, Барселона проэкзаменирует Мальорку, матчи Серии A, Бундеслиги и Лиги 1
Европа00:17
Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы
Вчера, 23:47
Европа23:47
Барселона приняла окончательное решение по Рэшфорду
Формула 123:20
Пилот Макларен показал шлем для нового сезона
Украина22:42
Александрия подписала африканского легионера - инсайдер
Теннис21:42
Снигур проиграла свой полуфинал на турнире в Румынии
Украина21:30
Суперлига: Старый Луцки проиграл Ровно, Говерла одолела Киев-Баскет
Европа21:10
Вингер Реала пропустит пару матчей
Другие страны20:30
Сборная Марокко может остаться без тренера накануне ЧМ-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK