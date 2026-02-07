Вулверхэмптон включил Жоту в свой Зал славы

Вулверхэмптон официально объявил о включении Диогу Жоты в свой Зал славы.

Напомним, что в июле 2025 году португальский форвард погиб вместе со своим братом в результате ДТП.

На этой неделе в Вулверхэмптоне прошла торжественная церемония, в ходе которой бывший нападающий клуба Джон Ричардс официально ввел Диогу Жоту в Зал славы.

Португалец выступал за "волков" с 2017 по 2020 год, а затем перешёл в Ливерпуль за 41 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что Рома намерена вернуть в клуб свою легенду.

