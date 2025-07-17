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Футбол

Вулверхэмптон красиво почтил Жоту

Португалец провел на Молинью 3 года.
Сегодня, 22:11       Автор: Антон Федорцив
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Английский Вулверхэмптон отдал должное бывшему нападающему Диогу Жоте. "Волки" ввели погибшего пиренейца в Зал славы Вулвз, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер выступал за мидлендцев в 2017-2020 гг. Жоту провел в составе Вулверхэмптона 131 матч во всех турнирах (44 гола, 19 ассистов). В сезоне 2017/18 португалец помог Вулвз выиграть Чемпионшип.

"Его наследие вписано в нашу историю, и мы гордимся тем, что он получил такое признание. Реакция болельщиков была потрясающей, и введение в Зал славы выглядит закономерным", – заявил функционер Вулвз Мэтт Уайлд.

Жота трагически погиб 3 июля. Он попал в ДТП вместе с родным братом в испанской провинции Самора. Им навсегда осталось 28 и 25 лет соответственно.

Напомним, английский Ливерпуль вывел из обращения 20-й номер в честь Жоты.

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