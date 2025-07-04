"Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты

Игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон отреагировал на гибель своего одноклубника Диогу Жоты.

Шотландец написал очень трогательный пост о португальце.

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Что касается команды и клуба, мы постараемся вместе справиться с этим... сколько бы времени это ни заняло.

Что касается меня, я хочу поговорить о своем друге. О своем приятеле. О парне, которого я любил и по которому буду безумно скучать.

Я мог бы часами говорить о нем как о игроке, но сейчас это не имеет значения.

Важен именно он как человек. Он был таким хорошим парнем. Лучшим. Таким искренним. Просто нормальным и настоящим.

Полным любви к людям, о которых он заботился. Полным веселья.