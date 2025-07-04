"Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты
Игрок Ливерпуля Эндрю Робертсон отреагировал на гибель своего одноклубника Диогу Жоты.
Шотландец написал очень трогательный пост о португальце.
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Сейчас я больше всего думаю о семье. Их потеря слишком тяжела, чтобы ее вынести. Мне очень жаль, что они потеряли двух таких дорогих людей – Диого и Андре.
Что касается команды и клуба, мы постараемся вместе справиться с этим... сколько бы времени это ни заняло.
Что касается меня, я хочу поговорить о своем друге. О своем приятеле. О парне, которого я любил и по которому буду безумно скучать.
Я мог бы часами говорить о нем как о игроке, но сейчас это не имеет значения.
Важен именно он как человек. Он был таким хорошим парнем. Лучшим. Таким искренним. Просто нормальным и настоящим.
Полным любви к людям, о которых он заботился. Полным веселья.
Робертсон рассказал, что в последний раз видел Диогу на его свадьбе, которая состоялась чуть менее чем за две недели до смерти игрока.
]Он был самым британским иностранным игроком, которого я когда-либо встречал. Мы шутили, что он на самом деле ирландец... Я, конечно, пытался утверждать, что он шотландец. Я даже называл его Диого МакЖота.
Мы вместе смотрели дартс, наслаждались конными бегами. Поездка в Челтнема в этом сезоне была одним из лучших событий, которые у нас были.
Последний раз я видел его в самый счастливый день его жизни – в день его свадьбы. Я хочу запомнить его вечную улыбку с того волшебного дня. Как сильно он был полон любви к своей жене и семье.
Я не могу поверить, что мы прощаемся. Это слишком рано, и это очень больно.
Но спасибо, что был в моей жизни, друг, и что сделал ее лучше.
Люблю тебя, Диого
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