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"Это было лето мечты для Диогу и его семьи": тренер Ливерпуля отреагировал на гибель Жоты и его брата

Слот рассказал, каким был португальский футболист.
Сегодня, 08:35       Автор: Митя Шитко
Диогу Жота и Арне Слот / Getty Images
Диогу Жота и Арне Слот / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Арне Слот поделился своими после трагической гибели нападающего Диогу Жоты и его брата. 

Специалист сумел подобрать слова, однако ему это было сделать трудно из-за боли и шока от потери.

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"Что можно сказать в такой момент, когда шок и боль так глубоки? У меня нет слов. У меня есть только чувства, которые, я уверен, разделяют много людей по отношению к человеку и игроку, которого мы все очень любили, и семье, которую мы все поддерживаем.

Мои первые мысли не как футбольного тренера, а как отца, сына, брата и дяди. Они принадлежат семье Диогу и Андре Силвы, которые понесли невероятную потерю. Мое послание им очень четкое – вы никогда не будете одиноки. Игроки, персонал и болельщики Ливерпуля – все с вами. И, судя по тому, что я видел сегодня, то же можно сказать и о широкой футбольной семье".

Слот рассказал о преданности Жоты к Ливерпулю и о его роли для команды.

"Для нас в клубе это абсолютный шок. Диогу был не просто нашим игроком — он был для всех нас близким человеком. Он был товарищем по команде, коллегой, работником и во всех этих ролях он был особенным. Можно многое говорить о том, что он принес команде, но это было видно всем, кто видел его на поле — труд, желание, преданность, большой талант и голы. Это самая суть того, каким должен быть игрок Ливерпуля".

Наставник сообщил, что последний раз общался с Жотой после победы Португалии в Лиге наций. Для португальца это лето "было мечтой".

"Были и другие вещи, которые не все могли увидеть — человек, который никогда не искал популярности, но все равно ее завоевал. Он был другом всем. Люди становились лучше просто потому, что были рядом с ним. Это был человек, который искренне заботился о своей семье.

В последний раз, когда мы общались, я приветствовал Диогу с победой в Лиге Наций и желал удачи на свадьбе. Это было настоящее лето мечты для Диогу и его семьи, и именно поэтому эта трагедия так болезненна.

Когда придет время, мы будем праздновать достижения Диогу, вспоминать его голы и петь его песню. А пока мы будем помнить его как уникального человека и будем скучать по нему. Его имя – Диогу".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти.

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Источник: ФК Ливерпуль

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