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Футбол

Ливерпуль вывел из обращения номер Жоты после его смерти

Английский клуб отдаст дань уважения своему трагически погибшему игроку.
Вчера, 23:15       Автор: Игорь Мищук
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Ливерпуль принял решение вывести из обращения в клубе номер нападающего Диогу Жоты, который погиб в автокатастрофе.

Мерсисайдцы закрепят 20-й номер за своим португальским игроком.

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"20-й номер будет по праву увековечен за его вклад в победу Ливерпуля в чемпионате Англии в сезоне-2024/25 - 20-ю в истории клуба - благодаря его фирменному финту и удару перед трибуной Коп, принесшему победу в апрельском мерсисайдском дерби и ставшему последним трогательным голом в его жизни", - говорится на официальном сайте Ливерпуля.

Источник: liverpoolfc.com

Напомним, ранее была названа причина, по которой произошла автокатастрофа, в которой погиб Жота.

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