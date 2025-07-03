Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний

Португалец был вынужден таким путем возвращаться в Англию.

Португальское издание сообщило, что Диогу Жота делал на ночной дороге вместе с братом.

Как пишет CNN Portugal, футболист перенес операцию на легком, после которой врачи запретили ему пользоваться самолетом.

Потому Жота направлялся в Сантандер, чтобы там сесть на паром до Портсмута и вернуться в Англии.

Напомним, что португалец должен был вернуться в расположении клуба, где уже на следующей неделе начинается предсезонная подготовка.

Ранее также стали известны причины трагической аварии.

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