iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний

Португалец был вынужден таким путем возвращаться в Англию.
Сегодня, 16:59       Автор: Андрей Безуглый
Диогу Жота / Getty Images
Диогу Жота / Getty Images

Португальское издание сообщило, что Диогу Жота делал на ночной дороге вместе с братом.

Как пишет CNN Portugal, футболист перенес операцию на легком, после которой врачи запретили ему пользоваться самолетом.

Потому Жота направлялся в Сантандер, чтобы там сесть на паром до Портсмута и вернуться в Англии.

Напомним, что португалец должен был вернуться в расположении клуба, где уже на следующей неделе начинается предсезонная подготовка.

Ранее также стали известны причины трагической аварии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диогу Жота

Статьи по теме

"Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты "Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты
Нападающий Ливерпуля вернется в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных Нападающий Ливерпуля вернется в строй после ноябрьского перерыва на матчи сборных
Игрок Ливерпуля из-за травмы выбыл на долгий срок Игрок Ливерпуля из-за травмы выбыл на долгий срок
Игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24 Игрок Ливерпуля вошел в сотню лучших в футбольном симуляторе EA FC 24

Видео

Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя
Альварес и Кроуфорд встретились в Лас-Вегасе в рамках промо-тура будущего боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на одну позицию, Калинина продолжила падение, а Швентек ворвалась в первую пятерку
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Бельгия - Италия, Испания - Португалия на женском чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа18:55
Реал решил не препятствовать уходу одной из звезд
Бокс18:50
Обидчик Гвоздика получил соперника для дебютной защиты титула
Формула 118:10
Расселл: Считаю, что мне не о чем беспокоиться
Бокс17:58
Никаких договоренностей: раскрыты детали возможной трилогии Усик - Фьюри
Теннис17:40
На Уимблдоне разрешили теннисистам почтить память Жоты
Европа16:59
Жота оказался за рулем автомобиля из-за медицинских предписаний
Теннис16:19
Украинцы на Уимблдоне: Ястремская и Стародубцева проведут свои вторые матчи, Киченок прошла дальше
Футзал15:50
На групповом этапе Лиги чемпионов состоится украинское дерби
Европа15:20
Легендарный итальянский клуб официально исключен из соревнований
Формула 114:50
Гран-при Великобритании: расписание гонки в Сильверстоуне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK