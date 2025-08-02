Ветеран АПЛ будет чествовать Жоту целый сезон

Полузащитник английского Брайтона Джеймс Милнер сменил игровой номер. В новом сезоне он будет выступать под "двадцаткой" в честь погибшего нападающего Диогу Жоты, сообщает официальный сайт клуба.

"Я хотел сделать это в знак уважения и, конечно, отдать честь Диоге Жоте. Он был невероятным игроком.

Мне удалось играть рядом с ним. Кроме того, он был отличным другом. Играть под его номером в этом сезоне Премьер-лиги будет честью", – заявил Милнер.

Опытный хавбек в предстоящей кампании может побить рекорд АПЛ по количеству поединков. В настоящее время в активе ветерана 638 матчей. До легенды бирмингемской Астон Виллы Гарета Барри осталось всего 15 игр.

Напомним, английский Вулверхэмптон ввел Жоту в Зал славы после трагической гибели.

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