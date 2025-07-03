Названа причина, по которой произошла автокатастрофа, в которой погиб Жота

Диогу и его брат скончались в результате ДТП.

Футболист сборной Португалии и Ливерпуля Диогу Жота вместе со своим братом Андре Силвой погиб в ДТП в испанской провинции Самора.

Как сообщает ВВС, автокатастрфоа произошла сегодня, 3 июля, около 00:30.

Причиной аварии стал прокол шины Lamborghini португальца, когда он обгонял другой автомобиль.

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Машина Жоты съехала с дороги и загорелась.

За свою карьеру португалец играл за Вулверхэмптон, мадридский Атлетико, Порту и Пасуш де Феррейра. В 2020 году перебрался в Ливерпуль. В составе Ливерпуля Жота стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги.

Вместе со сборной Португалии Жота дважды выигрывал Лигу наций УЕФА.

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