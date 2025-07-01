Защитник сборной Англии согласился на трансфер в Ливерпуль

Ливерпуль близок к подписанию замены Джареллу Кванси.

Как сообщает Николо Скира, мерсисайдцы договорились об условиях личного контракта с центрбеком Марком Геи. Стороны согласовали соглашение сроком на 5 лет, финансовые детали которого неизвестны.

В дальнейшем "красные" должны договориться с Кристал Пэлас. Гейи хочет перейти в Ливерпуль и пытается продвигать трансфер всеми своими силами.

"Орлы" могут потребовать за игрока около 50 млн фунтов, в сделку между клубами может быть включен шотландский вингер Бен Доак.

Напомним, ранее сообщалось, что еще один центрбек хочет покинуть Ливерпуль.

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