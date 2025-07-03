"Невоспетый герой с большим сердцем": памяти Жоты

Я - тот "странный" человек, который больше любит поддерживать "невоспетых героев" чем признанных звезд, а еще я фанат Ливерпуля с примерно 10-летним стажем, поэтому, одним из самых ярких примеров таких "невоспетых героев" для меня был, есть и будет Диогу Жота, который погиб в автокатастрофе со своим братом Андре ...

До сих пор помню, и, наверное всегда буду помнить, как узнал о его переходе из Вулверхэмптона во время обычной прогулки, это была обычная прогулка и обычный трансфер, который я воспринял без особого энтузиазма, но потом Жота покорил меня.

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Диогу был травматическим игроком, поэтому, не смог стать основным, несмотря на это его футбольные качества, в частности, техничность, умение оказаться в нужном месте в нужное время не вызывали никаких сомнений, и, как по мне, были незаслуженно недооценены нейтральными болельщиками и тем более фанатами самого Ливерпуля, потому что Жота всегда давал команде то, что ей нужно тогда, когда ей это было нужно, а такие игроки нужны каждому клубу.

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Конечно, хочется отметить не только футбольные качества, но и то, каким он был человеком.

Жота был невероятно веселым, позитивным парнем, который всегда радовался жизни, или, по крайней мере пытался это делать, конечно, я не знал его лично, но думаю, что о нем вполне можно сказать "свой парень" или "душа компании", и лично мне всегда приятнее болеть за "своих ребят".

Спасибо тебе, Диогу, за кучу положительных эмоций во время и после просмотра клубного контента, за голы в ворота Арсенала, за поздний гол Тоттенхэму, который принес победу, за хет-трик Аталанте и просто за то, как ты играл в футбол, и за твою человеческую непосредственность, которую ты старался транслировать. Фанаты Ливерпуля и я лично буду помнить тебя всегда, и, возможно это будет лишним, но лично мне хотелось бы, чтобы клуб вывел из обращения твой номер, это было бы символично.

Когда-то мои друзья подарили мне вот такую футболку, которая теперь стала для меня еще более особенной, хоть и из-за чертовски грустного повода.

Покойтесь с миром, Диогу и Андре...

P.S. Если вы дочитали до конца, то пусть этот текст служит вам еще одним напоминанием о том, насколько короткой может быть ваша жизнь, поэтому, попробуйте сегодня сделать то, о чем долго мечтали или то, чего просто долго хотели и напомните своим близким, как сильно вы их любите.

Ранее была названа причина, по которой произошла автокатастрофа, в которой погибли братья.

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