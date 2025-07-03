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Футбол

"Ты всегда будешь с нами": Роналду отреагировал на гибель Жоты

Криштиану обратился к родным португальцев.
Сегодня, 13:32       Автор: Митя Шитко
Криштиану Роналду и Диогу Жота / Getty Images
Криштиану Роналду и Диогу Жота / Getty Images

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался про смерть вингера Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Португалец выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в результате ДТП.

"Это не имеет смысла. Мы только что были вместе в сборной, ты только что женился.

Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними.

Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам".

Ранее была названа причина, по которой произошла автокатастрофа, в которой погиб Жота.

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