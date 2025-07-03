"Ты всегда будешь с нами": Роналду отреагировал на гибель Жоты

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался про смерть вингера Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы.

Португалец выразил соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в результате ДТП.

Твоей семье, жене и детям я выражаю свои соболезнования и желаю им всей силы мира. Я знаю, что ты всегда будешь с ними.

Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам".