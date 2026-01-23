iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм начал переговоры по трансферу звезды Ливерпуля

Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку.
Сегодня, 16:40       Автор: Андрей Безуглый
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Тоттенхэм намерен выкупить Эндрю Робертсона, утверждает The Athletic.

"Шпоры" уже некоторое время следят за игроком. Изначально клуб пла6ировал подписать защитника летом свободным агентом.

Однако в итоге планы Тоттенхэма изменились, и клуб готов выкупить игрока уже в январе.

Как сообщает издание, "шпоры" уже сделали официальное предложение Ливерпулю, начав переговоры. Финансовая сторона сделка пока неизвестна.

В текущем сезоне Робертсон почти не получал игрового времени, проводя по примерно 13 минут на поле.

Ранее также Тоттенхэм уже подписал нового защитника .

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндрю робертсон

Статьи по теме

Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников Ливерпуль стремится сохранить дуэт защитников
"Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты "Я хочу помнить его вечную улыбку со свадьбы": Робертсон трогательно отреагировал на гибель Жоты
Атлетико нацелился на звезду Ливерпуля Атлетико нацелился на звезду Ливерпуля
"Ты должен бить людей на таком уровне": Легенда АПЛ раскритиковал игрока сборной Шотландии "Ты должен бить людей на таком уровне": Легенда АПЛ раскритиковал игрока сборной Шотландии

Видео

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: короткая индивидуальная гонка у мужчин откроет этап Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской короткой индивидуальной гонки в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Забарный против Осера и товарищеские матчи клубов УПЛ
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Биатлон20:53
Брезаз-Буше обогнала Жанмонно в индивидуальной гонке в Нове-Место
Европа19:59
Ноттингем оформил переход форварда Наполи
Европа19:27
Интер готов вернуть в Серию A вратаря сборной Италии
Формула 118:46
Чемпион Индикар проиграл суд Макларен
Европа18:17
Арсенал пополнил список претендентов на звезду Атлетико
Снукер18:00
Михаил Ларков - чемпион мира по снукеру
Европа17:42
Наполи согласовал трансфер лидера аутсайдера Серии A
Теннис17:19
В 1/8 финала Australian Open Свитолина сыграет против седьмой ракетки мира
Европа16:40
Тоттенхэм начал переговоры по трансферу звезды Ливерпуля
Формула 115:58
Одна из команд пропустит тесты в Барселоне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK