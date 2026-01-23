Тоттенхэм начал переговоры по трансферу звезды Ливерпуля

Тоттенхэм намерен выкупить Эндрю Робертсона, утверждает The Athletic.

"Шпоры" уже некоторое время следят за игроком. Изначально клуб пла6ировал подписать защитника летом свободным агентом.

Однако в итоге планы Тоттенхэма изменились, и клуб готов выкупить игрока уже в январе.

Как сообщает издание, "шпоры" уже сделали официальное предложение Ливерпулю, начав переговоры. Финансовая сторона сделка пока неизвестна.

В текущем сезоне Робертсон почти не получал игрового времени, проводя по примерно 13 минут на поле.

Ранее также Тоттенхэм уже подписал нового защитника .

