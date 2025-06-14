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Футбол

Атлетико нацелился на звезду Ливерпуля

"Матрацники" собираются воспользоваться тем, что Эндрю Робертсон может потерять место в основе.
Сегодня, 17:13       Автор: Василий Медвидь
Эндрю Робертсон / Getty Images
Эндрю Робертсон / Getty Images

Мадридский Атлетико определился с альтернативой Тео Эрнандесу, от трансфера которого решил отказаться.

Как сообщает Фабрицио Романо, "матрасники" нацелились на трансфер Эндрю Робертсона. Ливерпуль высоко ценит своего игрока даже несмотря на очень вероятный будущий трансфер Милоша Керкеза, который играет на той же позиции левого защитника, поэтому переговоры с английским грандом будут непростыми.

Сам 31-летний шотландец очень заинтересован в смене клубной прописки и хочет присоединиться к мадридскому топ-клубу.

Детали возможного перехода неизвестны. Стоит отметить, что Атлетико также заинтересован в услугах Дарвина Нуньеса.

Напомним, ранее Ливерпуль договорился о громком трансфере.

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