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Футбол

Ливерпуль заплатит 117 млн евро за Виртца - The Athletic

Также еще предусмотрены бонусы.
Вчера, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Трансфер Флориана Виртца обойдется Ливерпулю в более 100 млн евро, пишет The Athletic.

Издание сообщает, что Байер получит сразу 117,5 млн евро наличными. Еще 18,8 млн предусмотрены в виде различных бонусов.

Сам же Флориан подпишет с мерсисайдцами пятилетний контракт, однако зарплата хавбека не разглашалась.

Сделка может стать рекордной для английского футбола, если Ливерпуль выплатит всю сумму.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити может подписать игрока Барселоны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Флориан Виртц

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