Манчестер Сити готов приютить опальную звезду Барселоны

Вратарь испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген попал в шорт-лист английского Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола видит в немце потенциальную замену Эдерсону, сообщает TEAMtalk.

Бразильский голкипер, вероятнее всего, покинет "горожан" после Клубного ЧМ-2025. Интерес к нему проявляют ряд клубов Европы и Ближнего Востока. В свою очередь Барса готова продать тер Штегена.

Позиции немецкого вратаря в рядах "блаугранас" пошатнулись после сезона 2024/25. Он пропустил более полугода из-за тяжелой травмы колена. За это время основным голкипером каталонцев стал поляк Войцех Щесны.

Кроме того, Барселона активировала опцию выкупа вратаря Эспаньола Жоана Гарсии.

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