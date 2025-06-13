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Футбол

Манчестер Сити готов приютить опальную звезду Барселоны

Английский гранд собрался воспользоваться конфликтом сторон.
Сегодня, 19:06       Автор: Антон Федорцив
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Вратарь испанской Барселоны Марк-Андре тер Штеген попал в шорт-лист английского Манчестер Сити. Хосеп Гвардиола видит в немце потенциальную замену Эдерсону, сообщает TEAMtalk.

Бразильский голкипер, вероятнее всего, покинет "горожан" после Клубного ЧМ-2025. Интерес к нему проявляют ряд клубов Европы и Ближнего Востока. В свою очередь Барса готова продать тер Штегена.

Позиции немецкого вратаря в рядах "блаугранас" пошатнулись после сезона 2024/25. Он пропустил более полугода из-за тяжелой травмы колена. За это время основным голкипером каталонцев стал поляк Войцех Щесны.

Кроме того, Барселона активировала опцию выкупа вратаря Эспаньола Жоана Гарсии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Марк-Андре тер Штеген

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