Барселона активировала выкуп вратаря принципиального соперника

Кандидат в сборную Испании оказался на полпути в команду Ханси Флика.

Голкипер Жоан Гарсия сменит клубную прописку в пределах столицы Каталонии. Барселона воспользовалась клаусулой вратаря Эспаньола, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

Испанский гранд активировал опцию и выплатит "попугаям" 25 млн евро. В скором времени "блаугранас" подтвердят трансфер официально. Условия личного контракта с Барсой Гарсия согласовал заранее.

В прошлом сезоне кипер провел 38 поединков в Ла Лиге, в которых пропустил 51 мяч. В восьми матчах чемпионата Испании Гарсия оставил ворота сухими. В структуру "попугаев" вратарь попал в 15 лет.

Параллельно мадридский Реал приобрел Франко Мастантуоно из аргентинского Ривер Плейт.

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