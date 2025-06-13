Реал объявил о подписании вундеркинда из Аргентины за 45 миллионов долларов

Мастантуоно выступит за Ривер Плейт на клубном чемпионате мира.

Полузащитник Франко Мастантуоно покинул Ривер Плейт и перешел в Реал.

Соглашение футболиста с клубом рассчитано на шесть лет. Оно действует с 14 августа 2025 года до 30 июня 2031 года.

Мастантуоно сможет сыграть за Ривер на клубном чемпионате мира.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 45 миллионов долларов, которые будут выплачены четырьмя частями.

В этом сезоне 17-летний игрок провел 19 матчей на клубном уровне, забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

Ранее сообщалось, что испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана.

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