Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана

Мадридский Атлетико решил отказаться от перехода Тео Эрнандеса.

Как сообщает Cadena Cope, «матрасники» не будут подписывать француза из-за ряда факторов. Во-первых, негативная реакция от фанатов (Тео провел один сезон в Реале - прим.), во-вторых, неуверенность в финансовой целесообразности такого перехода.

Несмотря на это, подписание левого защитника все еще является одним из приоритетов для столичного клуба наряду с заключением соглашений о переходах Алекса Баены из Вильярреала и Кристиана Ромеро из Тоттенхэма. Руководитель Атлетико Диего Симеоне недоволен Хави Галаном и Рейнильдо Мандавой, которые сейчас находятся в его распоряжении на этой позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико интересуется двумя игроками Байера.

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