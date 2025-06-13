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Испанский гранд отказался от трансфера звезды Милана

Атлетико не будет подписывать Тео Эрнандеса.
Сегодня, 13:34       Автор: Василий Медвидь
Getty Images
Getty Images

Мадридский Атлетико решил отказаться от перехода Тео Эрнандеса.

Как сообщает Cadena Cope, «матрасники» не будут подписывать француза из-за ряда факторов. Во-первых, негативная реакция от фанатов (Тео провел один сезон в Реале - прим.), во-вторых, неуверенность в финансовой целесообразности такого перехода.

Несмотря на это, подписание левого защитника все еще является одним из приоритетов для столичного клуба наряду с заключением соглашений о переходах Алекса Баены из Вильярреала и Кристиана Ромеро из Тоттенхэма. Руководитель Атлетико Диего Симеоне недоволен Хави Галаном и Рейнильдо Мандавой, которые сейчас находятся в его распоряжении на этой позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что Атлетико интересуется двумя игроками Байера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Тео Эрнандес

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