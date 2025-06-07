Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера

Пьеро Инкапье имеет наибольшие шансы на переезд в Мадрид.

Атлетико следит за двумя игроками Байера, сообщает Mundo Deportivo.

Мадридский клуб намерен усилить защитную линию. Диего Симеоне ищет для команды атлетичного левого защитника, который также сможет при необходимости сыграть в центре.

Идеальным выбором для Атлетико был бы Альваро Каррерас, однако игрок близок к заключению сделки с Реалом.

Следующим вариантом стал Алекс Гримальдо, который очень нравится Симеоне, однако имеет две больших проблемы - ценник и возраст. В Мадриде сейчас нацелены омолодить состав.

А потому наиболее вероятным вариантом станет приглашение Пьеро Инкапье, который не против поиграть в испанском чемпионате. Пока Атлетико еще не делал официального предложения.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена выгнать своего кипера.

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