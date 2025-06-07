Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера
Атлетико следит за двумя игроками Байера, сообщает Mundo Deportivo.
Мадридский клуб намерен усилить защитную линию. Диего Симеоне ищет для команды атлетичного левого защитника, который также сможет при необходимости сыграть в центре.
Идеальным выбором для Атлетико был бы Альваро Каррерас, однако игрок близок к заключению сделки с Реалом.
Следующим вариантом стал Алекс Гримальдо, который очень нравится Симеоне, однако имеет две больших проблемы - ценник и возраст. В Мадриде сейчас нацелены омолодить состав.
А потому наиболее вероятным вариантом станет приглашение Пьеро Инкапье, который не против поиграть в испанском чемпионате. Пока Атлетико еще не делал официального предложения.
Ранее также сообщалось, что Барселона намерена выгнать своего кипера.
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