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Футбол

Атлетико рассматривает в качестве потенциального трансфера двух игроков Байера

Пьеро Инкапье имеет наибольшие шансы на переезд в Мадрид.
Сегодня, 21:25       Автор: Андрей Безуглый
Пьеро Инкапье / Getty Images
Пьеро Инкапье / Getty Images

Атлетико следит за двумя игроками Байера, сообщает Mundo Deportivo.

Мадридский клуб намерен усилить защитную линию. Диего Симеоне ищет для команды атлетичного левого защитника, который также сможет при необходимости сыграть в центре.

Идеальным выбором для Атлетико был бы Альваро Каррерас, однако игрок близок к заключению сделки с Реалом.

Следующим вариантом стал Алекс Гримальдо, который очень нравится Симеоне, однако имеет две больших проблемы - ценник и возраст. В Мадриде сейчас нацелены омолодить состав.

А потому наиболее вероятным вариантом станет приглашение Пьеро Инкапье, который не против поиграть в испанском чемпионате. Пока Атлетико еще не делал официального предложения.

Ранее также сообщалось, что Барселона намерена выгнать своего кипера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид

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