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Футбол

Барселона хочет разорвать контракт со своим кипером

Марк-Андре тер Штеген вынужден искать себе новый клуб.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Барселона решила выгнать Марк-Андре тер Штегена, пишет Diario Sport.

Каталонский клуб предложил обоюдное разорвание контракта, а также существенную компенсацию.

Барселона намерена летом выкупить Жоана Гарсию у Эспаньола, а потому немецкий вратарь клубу более не нужен.

Чтобы отпустить тер Штегена без скандала каталонцы предложили ему выплатить всю зарплату за будущий сезон в качестве компенсации.

Если немец примет условия, то сразу же сможет вести переговоры с другими клубами.

Ранее также интересная ситуация с вратарем сложилась в Арсенале.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марк-Андре тер Штеген

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