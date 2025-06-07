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Футбол

Арсенал договорился о трансфере Кепы за "смешную" сумму

Испанец перейдет в стан "канониров" всего за 5 млн фунтов.
Сегодня, 18:17       Автор: Василий Медвидь
Кепа Аррисабалага / Getty Images
Кепа Аррисабалага / Getty Images

Лондонский Арсенал усилит позицию вратаря.

Как сообщает Фабрицио Романо, "канониры" договорились о переходе Кепы Аррисабалаги из Челси. Сумма трансфера составит всего 5 млн фунтов.

Испанец согласился на роль второго вратаря и подпишет "долгосрочный" контракт с подопечными Микеля Артеты.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал хочет подписать одного из самых желанных форвардов мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Кепа Аррисабалага

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