Тоттенхэм подписал талантливого вингбека

Жуан Виктор де Соуза присоединился к "шпорам".
Сегодня, 00:45       Автор: Андрей Безуглый
Жуан Виктор де Соуза / tottenhamhotspur.com
Тоттенхэм официально представил Жуана Виктора де Соузу.

19-летний левый защитник перебрался из Сантоса за 13 млн фунтов.

О деталях контракта молодого бразильца клуб не сообщил, однако инсайдеры подтвердили подписание долгосрочного контракта.

В текущем сезоне Соуза провел 24 матча, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед раздумывает над возвращением воспитанника.

