Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность возвращения Мэйсона Гринвуда, утверждает Пит О’Рурк.
По информации журналиста, руководство манкунианцев всерьез обсудило такой шаг.
Ранее ряд изданий подтвердил, что МЮ начал подготовку к летней кампании, и в ее рамках ключевым обозначили подписание двух хавбеков и вингера.
Напомним, что в 2022 году девушка Гринвуда обвинили его в изнасиловании. Игрока арестовали, а потом выпустили под залог, а в августе Манчестер Юнайтед отправил его в Хетафе.
Позднее Гринвуд был продан в Марсель, однако манкунианцы оставили за собой право обратного выкупа. Именно оно позволяет предположить обратный трансфер.
В текущем сезоне 24-летний англичанин провел 27 матчей, отличившись 20 голами и 7 ассистами.
Ранее также сообщалось, что лидер Челси также хотел бы вернуться в Манчестер.
