Манчестер Юнайтед может вернуть своего воспитанника

Мэйсон Гринвуд может вернуться на Олд Траффорд.
Вчера, 23:13       Автор: Андрей Безуглый
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность возвращения Мэйсона Гринвуда, утверждает Пит О’Рурк.

По информации журналиста, руководство манкунианцев всерьез обсудило такой шаг.

Ранее ряд изданий подтвердил, что МЮ начал подготовку к летней кампании, и в ее рамках ключевым обозначили подписание двух хавбеков и вингера.

Напомним, что в 2022 году девушка Гринвуда обвинили его в изнасиловании. Игрока арестовали, а потом выпустили под залог, а в августе Манчестер Юнайтед отправил его в Хетафе.

Позднее Гринвуд был продан в Марсель, однако манкунианцы оставили за собой право обратного выкупа. Именно оно позволяет предположить обратный трансфер.

В текущем сезоне 24-летний англичанин провел 27 матчей, отличившись 20 голами и 7 ассистами.

Ранее также сообщалось, что лидер Челси также хотел бы вернуться в Манчестер.

