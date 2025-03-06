Экс-звезда Манчестер Юнайтед решил сменить спортивное гражданство

Нападающий Марселя Мэйсон Гринвуд подал документы на смену спортивного гражданства, сообщает The Athletic.

Издание утверждает, что футболист уже подал все необходимые документы на получение ямайского гражданства.

За сборную Англии Гринвуд провел лишь один матч, а потому у него была возможность сменить сборную. Теперь он больше не сможет играть за "трех львов".

Гринвуд начал процесс перехода в сборную Ямайки еще в августе 2024 года, теперь же осталось лишь завершить мелкие детали.

В текущем сезоне на счету Гринвуда 24 матча и 15 голов.

Накануне, напомним, Манчестер Юнайтед не смог обыграть Сосьедад.

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