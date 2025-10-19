iSport.ua
Скандальный нападающий Марселя повторил рекорд обладателя Золотого мяча

Форвард оформил небанальное достижение.
Сегодня, 12:46       Автор: Антон Федорцив
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Англичанин Мейсон Гринвуд приложился к разгрому Гавра (6:2) в очередном туре чемпионата Франции. Нападающий вторым в истории Марселя забил четыре мяча в одном поединке Лиги 1.

Два каре в свой актив ранее записал Жан-Пьер Папен. Обладатель Золотого мяча-1991 оформил по четыре гола против Сошо (1989) и Лиона (1991). Легендарный форвард защищал цвета Олимпика в 1986–1992 гг.

В нынешнем сезоне Гринвуд провел 8 поединков в Лиге 1, в которых забил 6 мячей. Марсель после уверенной победы вышел в лидеры чемпионата Франции. Подопечные Роберто Де Дзерби набрали 18 очков и на пункт опережают Пари Сен-Жермен.

Напомним, ранее ПСЖ спас ничью со Страсбуром на домашней арене.

