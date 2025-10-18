ПСЖ - Страсбур 3:3: обзор матча и результат игры 17.10.2025

Парижская команда уступала в два мяча, но сумела совершить камбек.

В пятницу, 17 октября, ПСЖ принимал на своем поле Страсбур в рамках восьмого тура французской Лиги 1.

Подопечным Луиса Энрике по ходу встречи пришлось отыгрывать два мяча, но все же они вырвали результативную ничью со счетом 3:3.

Читай также: Судаков помог Бенфике одержать победу в матче Кубка Португалии

ПСЖ повел в противостоянии на шестой минуте усилиями Брэдли Барколя, однако еще до перерыва Хоакин Паничелли восстановил паритет, а Диегу Морейра вывел вперед уже Страсбур.

В начале второго тайма Паничелли увеличил преимущество гостей, оформив дубль. Тем не менее вскоре Гонсалу Рамуш сократил отставание, реализовав пенальти, а на 79-й минуте Сенни Маюлу установил окончательный результат матча, сравняв счет.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел на этот поединок в стартовом составе и отыграл весь матч. Эдуард Соболь всю игру провел на скамейке запасных Страсбура.

Источник: Getty Images

После этой ничьей ПСЖ с 17 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1. Страсбур идет вторым, отставая от парижан на один балл. Марсель и Лион имеют в своем активе по 15 пунктов и свои матчи восьмого тура проведут в субботу, 18 октября.

Статистика матча ПСЖ - Страсбур восьмого тура чемпионата Франции

ПСЖ - Страсбур 3:3

Голы: Барколя, 6, Рамуш, 58 (пен.), Маюлу, 79 - Паничелли, 26, 49, Морейра, 41

Ожидаемые голы (xG): 2.58 - 2.13

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 21 - 12

Удары в створ: 9 - 7

Угловые: 4 - 1

Фолы: 12 - 15

ПСЖ: Шевалье - Эрнандес, Бералдо (Пачо, 61), Забарный, Маюлу (Мендеш, 90) - Дезире Дуэ (Нджанту, 61), Заир-Эмери, Ли Кан Ин - Барколя (Кварацхелия, 61), Рамуш, Мбайе.

Страсбур: Пендерс - Чилвел, Хегсберг, Дукуре (Луиш, 90+1) - Уаттара, Эль-Мурабет (Омобамиделе, 65), Барко, Гела Дуэ - Энсисо (Лемарешаль, 65), Морейра (Годо, 73) - Паничелли.

Предупреждения: Эрнандес, Ли Кан Ин - Пендерс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!