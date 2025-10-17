iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судаков помог Бенфике одержать победу в матче Кубка Португалии

Украинский полузащитник отличился результативной передачей в поединке с Шавишем.
Вчера, 23:48       Автор: Игорь Мищук
Бенфика обыграла Шавиш / slbenfica.pt
Бенфика обыграла Шавиш / slbenfica.pt

В пятницу, 17 октября, Бенфика встречалась на выезде с Шавишем в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Подопечные Жозе Моуринью успешно справились с представителем второго португальского дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.

В начале встречи дальним ударом под правую стойку Бенфику вывел вперед Вангелис Павлидис, а ближе к концу поединка он оформил дубль при участии украинского полузащитника Георгия Судакова. На 79-й минуте украинец отдал на греческого форварда, который практически с линии штрафной отправил мяч в левый нижний угол.

Судаков на эту игру вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота лиссабонцев защищал Самуэл Соареш.

Кубок Португалии. 1/32 финала

Шавиш - Бенфика 0:2

Голы: Павлидис, 8, 79

Напомним, что Судаков недавно вернулся к тренировкам в общей группе Бенфики после травмы плеча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Кубок Португалии Георгий Судаков

Статьи по теме

Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч
Судаков вернулся к тренировкам Бенфики Судаков вернулся к тренировкам Бенфики
Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии
ПСЖ с Забарным спасся от поражения в сверхрезультативном матче со Страсбуром ПСЖ с Забарным спасся от поражения в сверхрезультативном матче со Страсбуром

Видео

Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана
Магический дуэт Малиновского и Гуцуляка в видеообзоре поединка против Азербайджана

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: чего ждать в ноябре?
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина осталась на 13-й позиции, Костюк опустилась ближе к Ястремской
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины, поединки с участием Франции, Бельгии и Германии
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина пошла вверх, Аргентина обошла Францию, а Испания осталась лидером
просмотров

Последние новости

Европа00:58
Бывший вингер Ливерпуля и Милана стал игроком клуба четвертого дивизиона Англии
Европа00:15
ПСЖ с Забарным спасся от поражения в сверхрезультативном матче со Страсбуром
Вчера, 23:48
Европа23:48
Судаков помог Бенфике одержать победу в матче Кубка Португалии
Европа23:10
"Забыли и движемся вперед": Довбик рассказал, в каком клубе мог оказаться летом
Бокс22:42
Промоутер Фьюри предположил, почему Усик должен согласиться на третий бой
Формула 122:20
Гран-при США: Норрис стал лучшим в практике, Хюлькенберг и Пиастри - в тройке
Европа21:59
"Не хочу ставить какую-то планку": Довбик озвучил свои задачи в текущем сезоне
Европа21:29
Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч
Бокс20:58
Усик рассказал, может ли Итаума стать его ближайшим соперником
Европа20:35
Вингер Барселоны не успел восстановиться к дерби с Жироной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK