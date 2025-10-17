Судаков помог Бенфике одержать победу в матче Кубка Португалии
В пятницу, 17 октября, Бенфика встречалась на выезде с Шавишем в матче 1/32 финала Кубка Португалии.
Подопечные Жозе Моуринью успешно справились с представителем второго португальского дивизиона, одержав победу со счетом 2:0.
В начале встречи дальним ударом под правую стойку Бенфику вывел вперед Вангелис Павлидис, а ближе к концу поединка он оформил дубль при участии украинского полузащитника Георгия Судакова. На 79-й минуте украинец отдал на греческого форварда, который практически с линии штрафной отправил мяч в левый нижний угол.
🦅 Triunfo em Chaves: ✅#GDCSLB | #TaçadePortugal pic.twitter.com/eVOvuKPWII— SL Benfica (@SLBenfica) October 17, 2025
Судаков на эту игру вышел в стартовом составе и был заменен на 89-й минуте. Украинский голкипер Анатолий Трубин остался в запасе, а ворота лиссабонцев защищал Самуэл Соареш.
Кубок Португалии. 1/32 финала
Шавиш - Бенфика 0:2
Голы: Павлидис, 8, 79
Remate colocadíssimo de Pavlidis a abrir o marcador 🎯#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/vSnwsp7JD1— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
Pavlidis bisa e aproxima as águias da vitória 🦅#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #TaçadePortugal #GDChaves #SLBenfica pic.twitter.com/cRtA71cXbz— sport tv (@sporttvportugal) October 17, 2025
Напомним, что Судаков недавно вернулся к тренировкам в общей группе Бенфики после травмы плеча.
