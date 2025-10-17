Судаков выйдет в старте Бенфики на кубковый матч

В пятницу, 17 октября, Бенфика сыграет на выезде с Шавишем в матче 1/32 финала Кубка Португалии.

Как и сообщал ранее главный тренер "орлов" Жозе Моуринью, ворота его команды в этом поединке будет защищать Самуэл Соареш, а Анатолий Трубин остался в запасе.

В то же время в стартовом составе лиссабонцев на поле выйдет украинский полузащитник Георгий Судаков, несмотря на опасения по поводу его готовности из-за травмы плеча.

Матч Шавиш - Бенфика начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ранее Судаков опубликовал фото с последствиями травмы.

