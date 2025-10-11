Судаков опубликовал фото с последствиями травмы

Полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков получил повреждение в противостоянии сборных Исландии и Украины. Звезда "сине-желтых" обнародовал фотографию после оказания помощи.

На фото украинец со специальным бандажом. Медицинское средство зафиксировало ключицу и руку Судакова. Хавбек травмировал левое плечо в столкновении с исландцем Сайваром Магнуссоном, который поставил заслон сопернику.

В настоящее время детали травмы Судакова неизвестны. Очевидно, он пропустит второй матч сборной Украины в октябре квалификации к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва 13 октября встретятся с Азербайджаном.

Напомним, накануне Украина оформила драматическую победу над сборной Исландии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!