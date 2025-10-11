iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Судаков опубликовал фото с последствиями травмы

Хавбек вряд ли поможет сборной Украины.
Вчера, 10:37       Автор: Антон Федорцив
Георгий Судаков (слева) / Getty Images
Георгий Судаков (слева) / Getty Images

Полузащитник лиссабонской Бенфики Георгий Судаков получил повреждение в противостоянии сборных Исландии и Украины. Звезда "сине-желтых" обнародовал фотографию после оказания помощи.

На фото украинец со специальным бандажом. Медицинское средство зафиксировало ключицу и руку Судакова. Хавбек травмировал левое плечо в столкновении с исландцем Сайваром Магнуссоном, который поставил заслон сопернику.

В настоящее время детали травмы Судакова неизвестны. Очевидно, он пропустит второй матч сборной Украины в октябре квалификации к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва 13 октября встретятся с Азербайджаном.

Напомним, накануне Украина оформила драматическую победу над сборной Исландии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Украины по футболу бенфика Георгий Судаков

Статьи по теме

УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
Судаков пропустит матч против Азербайджана Судаков пропустит матч против Азербайджана
Украина - Азербайджан: матч отбора к ЧМ-2026 получил арбитра Украина - Азербайджан: матч отбора к ЧМ-2026 получил арбитра
Малиновский выделил главный позитив победы над Исландией Малиновский выделил главный позитив победы над Исландией

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Испания против Грузии и другие матчи квалификации к ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

ЧМ-202600:50
Отборочный турнир ЧМ-2026: победы Испании, Португалии и Италии, Турция разгромила Болгарию, Албания нанесла поражение Сербии
ЧМ-202600:11
Испания одолела Грузию, Италия обыграла Эстонию, а Португалия справилась с Ирландией
Вчера, 23:40
Бокс23:40
Бокс: расписание боев
Бокс23:35
Чухаджян нокаутировал аргентинского соперника во втором раунде
Европа23:12
Топ-клуб из Франции объявил о назначении нового тренера
Украина22:39
Первый домашний матч Нико-Баскета в Суперлиге собрал 1500 зрителей
Украина22:05
Суперлига: Соколы победили Кривбасс, Мавпы одолели Нико-Баскет, Киев-Баскет переиграл Старый Луцк
Бокс21:55
Постол одолел испанского соперника, завоевав пояс IBO International
ЧМ-202621:20
Холанд дважды подряд не реализовал пенальти, но оформил хет-трик против Израиля
ЧМ-202620:28
УАФ подтвердила, что Судаков покинул расположение сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK