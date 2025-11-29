iSport.ua
ПСЖ без Забарного уступил Монако

Это может стоить парижинам лидерства в чемпионате.
Вчера, 19:58       Автор: Андрей Безуглый
Монако - ПСЖ / Getty Images
Монако - ПСЖ / Getty Images

В субботу, 29 ноября, Монако принимал дома ПСЖ. Илья Забарный остался на скамейке запасных.

Первый тайм оказался полностью сконцентрирован на киперах обоих команд. Люка Шевалье и Лукас Градецки по несколько раз спасли свои команды от голов. Так что на перерыв они ушли при нулевом счете.

Со стартом второго тайма монегаски смогли забить, но только из офсайда. Но вскоре хозяева сумели открыть счет, не нарушив правила - отличился Такуми Минамино. Вскоре Нджанту должен был сравнивать счет, но попал лишь в перекладину.

В компенсированные семь минут времени парижане давили изо всех сил, но так и не смогли свести игру хотя бы к ничьей. Забарный на поле так и не появился.

Монако - ПСЖ 1:0
Гол: Минамино, 68

