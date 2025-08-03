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Футбол

Интер нашел альтернативы лидеру Аталанты

Вице-чемпион Италии стремится усилить атаку.
Сегодня, 22:27       Автор: Антон Федорцив
Мейсон Гринвуд / Getty Images
Мейсон Гринвуд / Getty Images

Аталанта из Бергамо отклонила первое предложение миланского Интера продать нападающего Адемолу Лукмана. "Нерадзурри" внесли две фамилии в список на случай срыва трансфера, сообщает Corriere dello Sport.

Приоритетом Интера остается африканец из "Богини". В то же время миланцы сохраняют интерес к форварду немецкого РБ Лейпциг Лои Опенда. Новым именем в шорт-листе "нерадзурри" стал нападающий марсельского Олимпика Мейсон Гринвуд.

Англичанин провел на Велодроме результативный сезон. Воспитанник Манчестер Юнайтед сыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 6 результативных передач. Контракт с Марселем рассчитан до 2029 года.

Параллельно Милан составил шорт-лист нападающих с форвардом английского Ливерпуля во главе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель Интер Милан МЭЙСОН ГРИНВУД

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