Довбик может продолжить карьеру в Англии. Рома ведет переговоры

Гасперини поставил крест на украинском форварде.
Сегодня, 13:22       Автор: Валентина Чорноштан
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает RomaPress.

По имеющейся информации, главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини хочет обновить линию атаки, под продажу может попасть и украинский форвард Довбик, который сейчас восстанавливается после травмы.

Отмечается, что, скорее всего, Артем может перейти в Сандерленд, который направил запрос по украинцу, переговоры между сторонами только начинаются.

Напомним, что в этом сезоне Довбик провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

