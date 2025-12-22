iSport.ua
Джошуа выбрал соперников для Пола после победы над ним

Экс-чемпион предположил, с кем бы блогер мог встретиться в ринге.
Сегодня, 12:44       Автор: Игорь Мищук
Джошуа одолел Пола / Getty Images
Джошуа одолел Пола / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о будущем блогера Джейка Пола после победы над ним.

Британский боксер предположил, кто бы мог стать следующим соперником шоумена.

Читай также: "Выдержал больше, чем я ожидал": Промоутер Джошуа оценил выступление Пола

"У Джейка есть дух. У него есть сердце. Он старался изо всех сил, и я снимаю перед ним шляпу, потому что, во-первых, многие бойцы не выходили в ринг со мной, а Джейк вышел, а во-вторых, даже когда его нокаутировали, он продолжал пытаться подняться.

Поэтому, Америка, я думаю, у вас есть человек, который потенциально, если у него еще есть для этого сердце, может вернуться, отряхнуть пыль с плеч и снова выйти на ринг, и, возможно, распродать этот самый стадион где-то в 2026 году. Возможно, против Джервонты Дэвиса, Райана Гарсии, кто знает", - приводит слова Джошуа MMA Fighting.

Напомним, что после боя с Джошуа Пол перенес операцию из-за перелома челюсти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Джейк Пол

