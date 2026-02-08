iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Артем Пустовой набрал 10 очков в игре с Уникахой

Украинский центровой против Уникахи.
Вчера, 09:36       Автор: Валентина Чорноштан
Андорра / Getty Images
Андорра / Getty Images

В чемпионате Испании по баскетболу прошел матч Андорры против Уникахи.

Украинский баскетболист, который выступает за Андорру, Артем Пустовой набрал 10 очков в матче против Уникахи.

Центровой за 17 минут на площадке сделал 3 подбора, реализовал 2/2 по игре и 6/6 со штрафных.

Однако команда украинца проиграла со счетом 79:91. Сейчас в турнирной таблице они занимают 16-е место.

К слову, игрок НБА Купер Флэгг находится в шаге от рекорда Майкла Джордана.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Артем Пустовой Андорра

Статьи по теме

Пустовой провел самый результативный матч сезона Пустовой провел самый результативный матч сезона
Реал с Ленем дожал Андорру Пустового Реал с Ленем дожал Андорру Пустового
Англия спокойно разобралась с Андоррой Англия спокойно разобралась с Андоррой
Реал не без труда обыграл Валенсию Реал не без труда обыграл Валенсию

Видео

Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа
Малиновский забил в третьем подряд матче Дженоа

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Франция выиграла смешанную эстафету на Олимпийских играх-2026, Украина - в топ-10
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ливерпуль встретится с Манчестер Сити, а Валенсия постарается навязать борьбу Реалу
просмотров
Милан-Кортина 2026: хозяева, Япония и Норвегия возглавляют медальный зачет по итогам первого дня Олимпиады
просмотров
Australian Open 2026 (ATP): Алькарас триумфовал на турнире
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:54
Европа23:54
Реал не без труда обыграл Валенсию
Европа23:45
ПСЖ без Забарного разгромил Марсель
Олимпийские игры23:12
Украинские саночники установили новый национальный рекорд на Олимпиаде
Киберспорт22:58
Vitality обыграли обидчиков NaVi и выиграли IEM Krakow
Европа22:10
Манчестер Сити второй раз в истории дважды обыграл Ливерпуль за сезон
Легкая атлетика21:37
Магучих и Левченко разыграли медали в украинской дуэи в Карлсруэ
Европа21:09
Интер укрепил лидерство разгромной победой над Сассуоло
Европа20:54
Бавария легко разгромила третью команду чемпионата
Европа20:35
Манчестер Сити вырвал победу над Ливерпулем
Европа20:04
Манчестер Юнайтед включил в шорт-лист еще одного дорогого хавбека
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK