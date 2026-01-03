iSport.ua
Футбол

Вест Хэм оформил трансфер бомбардира из Португалии

Аутсайдер Премьер-лиги усилил атакующую линию.
Сегодня, 00:13       Автор: Антон Федорцив
Пабло / Getty Images
Пабло / Getty Images

Лондонский Вест Хэм подписал голеадора из португальского Жил Висенте. В собственный день рождения к "железякам" присоединился форвард Пабло, сообщает официальный сайт клуба.

"Петухи" получили за бразильца ориентировочно 20 млн фунтов. Пабло подписал договор на 4,5 года. В договоре стороны предусмотрели опцию продления сотрудничества еще на сезон.

В нынешней кампании Пабло сыграл 13 матчей в Примейре, в которых оформил 10 голов. Ранее он выступал за португальские Пасуш де Феррейра и Фамаликан. Нападающий родился в Браге, где тогда выступал его отец Пенья.

К слову, английский Брайтон оформил переход хавбека из дортмундской Боруссии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пабло Вест Хэм Жил Висенте

