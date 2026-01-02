Середняк АПЛ вернул из Бундеслиги легенду клуба

Английский Брайтон оформил первый трансфер зимы. "Чайки" забрали полузащитника Паскаля Гросса из дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран вернулся на Амэкс спустя 18 месяцев после переезда в Бундеслигу. Гросс защищал цвета Брайтона в 2017-2024 гг. (261 матч во всех турнирах, 32 гола, 53 ассиста). Теперь он заключил контракт на 1,5 года.

В нынешнем сезоне Гросс в общей сложности сыграл 16 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи. "Чайки" приобрели хавбека за символические 1,2 млн фунтов. В августе 2024-го Брайтон продал немца за 7 млн ​​евро.

Тем временем лондонский Кристал Пэлас подписал нападающего из столичного Тоттенхэма.

