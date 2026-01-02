iSport.ua
Середняк АПЛ вернул из Бундеслиги легенду клуба

Разлука не была долгой.
Сегодня, 18:22       Автор: Антон Федорцив
Паскаль Гросс / Getty Images
Паскаль Гросс / Getty Images

Английский Брайтон оформил первый трансфер зимы. "Чайки" забрали полузащитника Паскаля Гросса из дортмундской Боруссии, сообщает официальный сайт клуба.

Ветеран вернулся на Амэкс спустя 18 месяцев после переезда в Бундеслигу. Гросс защищал цвета Брайтона в 2017-2024 гг. (261 матч во всех турнирах, 32 гола, 53 ассиста). Теперь он заключил контракт на 1,5 года.

В нынешнем сезоне Гросс в общей сложности сыграл 16 поединков, в которых отдал 2 результативные передачи. "Чайки" приобрели хавбека за символические 1,2 млн фунтов. В августе 2024-го Брайтон продал немца за 7 млн ​​евро.

Тем временем лондонский Кристал Пэлас подписал нападающего из столичного Тоттенхэма.

