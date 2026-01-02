iSport.ua
Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу

Интер ведет переговоры по Жоау Канселу.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Интер заинтересован в подписании Жоау Канселу, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер пишет, что "нерадзурри" уже несколько дней ведут переговоры о трансфере португальского защитика.

Интер готов предложить за Канселу некую сумму и 37-летнего Франческо Ачерби. Аль-Хиляль в целом не против такой сделки.

Окончательное решение остается за самим игроком, которым также интересуются Ювентус и Барселона. Однако эти клубы пока не начинали переговоры.

В текущем сезоне Канселу провел всего два матча в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее также сообщалось, что Брайтон вернул в клуб своего ветерана.

