Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу

Интер заинтересован в подписании Жоау Канселу, утверждает Фабрицио Романо.

Инсайдер пишет, что "нерадзурри" уже несколько дней ведут переговоры о трансфере португальского защитика.

Интер готов предложить за Канселу некую сумму и 37-летнего Франческо Ачерби. Аль-Хиляль в целом не против такой сделки.

Окончательное решение остается за самим игроком, которым также интересуются Ювентус и Барселона. Однако эти клубы пока не начинали переговоры.

В текущем сезоне Канселу провел всего два матча в чемпионате Саудовской Аравии.

