iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Канселу официально вернулся в Барселону

Португалец снова приехал в аренду.
Сегодня, 14:47       Автор: Андрей Безуглый
Жоау Канселу / Getty Images
Жоау Канселу / Getty Images

Барселона объявила о переходе Жоау Канселу.

31-летний защитник будет играть за каталонский клуб по арендному соглашению.

Как писали ранее, Аль-Хиляль получит 4 млн евро за эту сделку, а сам игрок заработает около 5 млн евро.

Канселу уже выступал за Барселону в сезоне-2023/24. Тогда португалец провел 42 матча, записав на свой счет девять результативных действий.

Ранее также в Барселоне прокомментировали отставку Алонсо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жоау Канселу

Статьи по теме

Барселона удалила все посты о трансфере Канселу Барселона удалила все посты о трансфере Канселу
Барселона оформила первый зимний трансфер Барселона оформила первый зимний трансфер
Барселона сделала предложение по Канселу Барселона сделала предложение по Канселу
Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу Защитик сборной Португалии может вернуться в Европу

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ньюкасл встретится с Манчестер Сити, Рома проведёт матч с Торино
просмотров

Последние новости

Украина16:28
Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы
Европа15:33
Барселона удалила все посты о трансфере Канселу
Европа15:17
Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне
Украина15:02
GGBET — новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины
НБА14:49
Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч
Европа14:47
Канселу официально вернулся в Барселону
Европа14:31
Рома договорилась с Астон Виллой по Малена, слово за игроком
Теннис14:30
Ястремская в первом же круге вылетела с турнира в Аделаиде
Формула 114:22
Альпин покинул один из пилотов
Европа14:01
Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK