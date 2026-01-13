Канселу официально вернулся в Барселону

Португалец снова приехал в аренду.

Барселона объявила о переходе Жоау Канселу.

31-летний защитник будет играть за каталонский клуб по арендному соглашению.

Как писали ранее, Аль-Хиляль получит 4 млн евро за эту сделку, а сам игрок заработает около 5 млн евро.

Канселу уже выступал за Барселону в сезоне-2023/24. Тогда португалец провел 42 матча, записав на свой счет девять результативных действий.

Ранее также в Барселоне прокомментировали отставку Алонсо.

