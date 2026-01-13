Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала

В понедельник, 12 января, Реал объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал уход испанского специалиста из "королевской" команды.

Мы не задумываемся о том, что происходит в других клубах, но в Барселоне и Реале всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры. Это немного удивительно, потому что он проработал не так уж много времени.

"Они проиграли Суперкубок, отстают на четыре очка в Ла Лиге и при этом хорошо выступают в Лиге чемпионов. Но я предпочитаю не комментировать происходящее со стороны, и мне это не нравится, потому что я не знаю, что там происходит на ежедневной основе. Это не наши дела".

Также Деку высказался о назначении нового тренера в мадридскую команду.

Я не знаю, хороший ли Арбелоа тренер. Я его не знаю. Я не знаю, надолго ли его назначили или нет, и я не хочу слишком долго зацикливаться на Мадриде.

К слову, клуб из Серии А хочет подписать воспитанника Барселоны.

