iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала

Деку высказался об уходе испанского специалиста.
Сегодня, 14:01       Автор: Валентина Чорноштан
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

В понедельник, 12 января, Реал объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. Спортивный директор Барселоны Деку прокомментировал уход испанского специалиста из "королевской" команды.

Мы не задумываемся о том, что происходит в других клубах, но в Барселоне и Реале всегда тяжело из-за давления, и когда результатов нет, первыми страдают тренеры. Это немного удивительно, потому что он проработал не так уж много времени.

"Они проиграли Суперкубок, отстают на четыре очка в Ла Лиге и при этом хорошо выступают в Лиге чемпионов. Но я предпочитаю не комментировать происходящее со стороны, и мне это не нравится, потому что я не знаю, что там происходит на ежедневной основе. Это не наши дела".

Также Деку высказался о назначении нового тренера в мадридскую команду.

Я не знаю, хороший ли Арбелоа тренер. Я его не знаю. Я не знаю, надолго ли его назначили или нет, и я не хочу слишком долго зацикливаться на Мадриде.

К слову, клуб из Серии А хочет подписать воспитанника Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деку

Статьи по теме

Деку избежал ответа о новом контракте Левандовски Деку избежал ответа о новом контракте Левандовски
"Придется искать другого": Деку рассказал о вратарском вопросе в Барселоне "Придется искать другого": Деку рассказал о вратарском вопросе в Барселоне
Деку: Барселоне нет смысла выходить на рынок, когда у нас есть такие воспитанники Деку: Барселоне нет смысла выходить на рынок, когда у нас есть такие воспитанники
Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport

Видео

Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал
Голевой фестиваль в видеообзоре Эль Класико Барселона - Реал

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" в марте сыграют в плей-офф квалификации ЧМ-2026
просмотров
Биатлон-2025/2026: Норвегия одержала победу в мужской эстафете, Эльвира Эберг выиграла пасьют в Оберхофе
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования в Оберхофе
просмотров
Футбол сегодня: Ньюкасл встретится с Манчестер Сити, Рома проведёт матч с Торино
просмотров

Последние новости

Украина16:28
Лидеры Полесья не поедут с командой на сборы
Европа15:33
Барселона удалила все посты о трансфере Канселу
Европа15:17
Алонсо не исключает новую работу уже в этом сезоне
Украина15:02
GGBET — новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины
НБА14:49
Дончич получил повреждение паха. Он может пропустить следующий матч
Европа14:47
Канселу официально вернулся в Барселону
Европа14:31
Рома договорилась с Астон Виллой по Малена, слово за игроком
Теннис14:30
Ястремская в первом же круге вылетела с турнира в Аделаиде
Формула 114:22
Альпин покинул один из пилотов
Европа14:01
Спортивный директор Барселоны отреагировал на уход Хаби Алонсо из Реала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK