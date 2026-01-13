Ювентус хочет подписать воспитанника Барселоны
Ювентус хочет подписать защитника Оскара Мингесу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Туринский клуб рассматривает подписание воспитанника Барселоны, который на текущий момент выступает за Сельту, уже в январе.
Однако, по имеющейся информации, Сельта не хочет отпускать Мингесу зимой. Также добавим, что 50% прав на игрока принадлежат Барселоне.
🚨⚪️⚫️ EXCL: Juventus are among clubs keen on signing Oscar Mingueza from Celta Vigo.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026
Juve among 5 clubs interested in free summer deal, eventually open to anticipate deal in January.
Celta don’t want to sell Mingueza now as 50% goes to Barça.
🎥🇮🇹 https://t.co/JuNSBZto96 pic.twitter.com/qk4wW3qkY6
Контракт 26-летнего испанца с Сельтой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Мингеса отметился голом и двумя ассистами в 15 матчах чемпионата Испании.
