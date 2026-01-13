iSport.ua
Футбол

Ювентус хочет подписать воспитанника Барселоны

Сейчас защитник играет в Сельте.
Сегодня, 12:30       Автор: Валентина Чорноштан
Оскар Мингеса / Getty Images
Ювентус хочет подписать защитника Оскара Мингесу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринский клуб рассматривает подписание воспитанника Барселоны, который на текущий момент выступает за Сельту, уже в январе.

Однако, по имеющейся информации, Сельта не хочет отпускать Мингесу зимой. Также добавим, что 50% прав на игрока принадлежат Барселоне.

Контракт 26-летнего испанца с Сельтой рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне Мингеса отметился голом и двумя ассистами в 15 матчах чемпионата Испании.

К слову, стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала.

