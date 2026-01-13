iSport.ua
Стали известны причины увольнения Хаби Алонсо из Реала

Не только результаты, но и усталость тренера повлияли на решение.
Сегодня, 07:51       Автор: Валентина Чорноштан
Хаби Алонсо и Флорентино Перес / Getty Images
В понедельник, 12 января, мадридский Реал объявил о расторжении контракта с главным тренером Хаби Алонсо.

Издание AS пишет, что причиной, по которой "королевский" клуб принял решение уволить испанского специалиста, стал его разговор с руководством команды после возвращения в Испанию с финала Суперкубка Испании, который проходил в Саудовской Аравии.

По информации источника, в офисе Реала Алонсо заявил, что устал от сложившейся ситуации и ему не нравится "жизнь под дамокловым мечом". Из-за этих слов руководство решило, что такой тренер не сможет помочь команде выйти из кризиса и вывести её к титулам.

Также, по данным издания, боссы "сливочной" команды разочарованы тем, что Хаби так и не смог найти свою формулу игры для команды. Отметим, что Алонсо провёл 34 матча во главе клуба, одержав 24 победы, потерпев 6 поражений и 4 раза сыграв вничью.

К слову, уже известно, кто вернётся в штаб Реала после увольнения испанского специалиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Хаби Алонсо Реал Мадрид

