Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport

Спортивный директор Барселоны Деку намерен покинуть клуб, утверждает Diario Sport.

Издание пишет, что функционер недоволен финансовым положением клуба, а также зол на президента из-за невыполненных обещаний.

Якобы Лапорта обещал Деку, что клуб легко преодолеет финансовые проблемы благодаря договорам с Nike и Саудовским суверенным фондом, а также за счет продажи некоторых активов.

Однако по итогу руки клуба остались связанными, что ударило по репутации каталонцев. Также Деку недоволен тем, что в клубе часто продвигаются интересы определенных людей.

Например, он не мог вести переговоры с игроками, чьи интересы представляли "нежеланные" агенты, или же игроков переводили из команды в команду в зависимости от отношений Лапорты с их родственниками.

Барселона уже официально опровергла материал заявив, что это намеренный удар по клубу в конце трансферного окна.

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