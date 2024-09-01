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Деку хочет покинуть Барселону - Diario Sport

В клубе уже официально опровергли статью.
Вчера, 22:59
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку намерен покинуть клуб, утверждает Diario Sport.

Издание пишет, что функционер недоволен финансовым положением клуба, а также зол на президента из-за невыполненных обещаний.

Якобы Лапорта обещал Деку, что клуб легко преодолеет финансовые проблемы благодаря договорам с Nike и Саудовским суверенным фондом, а также за счет продажи некоторых активов.

Однако по итогу руки клуба остались связанными, что ударило по репутации каталонцев. Также Деку недоволен тем, что в клубе часто продвигаются интересы определенных людей.

Например, он не мог вести переговоры с игроками, чьи интересы представляли "нежеланные" агенты, или же игроков переводили из команды в команду в зависимости от отношений Лапорты с их родственниками.

Барселона уже официально опровергла материал заявив, что это намеренный удар по клубу в конце трансферного окна.

Ранее также Жирона Виктора Цыганкова справилась с Севильей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

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