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Севилья - Жирона : обзор и результат матча Ла Лиги 01.09.2024

Украинского вингера заменили после перерыва.
Вчера, 21:59
Севилья - Жирона / Getty Images
Севилья - Жирона / Getty Images

В рамках 4-го тура Ла Лиги Севилья на своем поле встретилась с Жироной.

Каталонцы доминировали на протяжении всего поединка, и впервые это принесло свои плоды в конце первой 45-минутки.

Мигель Гутьеррес отпасовал на Ивана Мартина, который отправил мяч в ворота андалусийцев, открыв счет.

После перерыва Мичел сделал несколько изменений, в частности, сменив Виктора Цыганкова на Арно Данжуму.

Уже ближе к концу поединка, на 73-ой минуте, Жирона заработала пенальти. К отметке подошел Абель Руис, реализовав «приговор» и поставив точку в матче.

Статистика и результат матча Ла Лиги Севилья - Жирона

Севилья - Жирона 0:2

Голы: Мартин, 41, Руис (пен), 73

xG: 0.73 - 1.87
Удары: 12 - 9
Удары в створ ворот: 5 - 4
Владение мячом: 42% - 58%

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