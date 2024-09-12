Деку: Барселоне нет смысла выходить на рынок, когда у нас есть такие воспитанники

Ни одного намека на финансовые проблемы.

Минувшим летом Барселона приобрела только двоих игроков, Дани Ольмо и Пау Виктора.

К тому же, у каталонского коллектива возникли проблемы с регистрацией экс-хавбека РБ Лейпциг, из-за чего пришлось бесплатно отпустить Илкая Гюндогана.

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Не самые активные трансферные кампании последних лет спортивный директор Барселоны Деку объяснил отсутствием необходимости покупать, а не отсутствием денег.

"Всегда лучше не выходить на рынок, если у вас дома есть качественные игроки. При планировании мы оставляем зазор для молодых игроков. Форт, Кубарси, Фермин в прошлом году. Ламин, который играл бы в лучшей Барсе в истории, у Берналя всегда был бы шанс", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

Ранее появилась информация, когда хавбек Барселоны Гави вернется к тренировкам с первой командой.

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