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Анри: То, что сделал Гризманн в футболе, более чем удивительно

Легенда игры расхвалила своего соотечественника.
Сегодня, 07:59
Антуан Гризманн / Getty Images
Антуан Гризманн / Getty Images

Тьерри Анри, легендарный нападающий сборной Франции, ныне работающий экспертом на CBS Sports, выдал ряд комплиментов Антуану Гризманну.

Он считает, что невозможно переоценить влияние 33-летнего форварда Атлетико на игру.

"То, что сделал Гризманн в игре, невозможно оспорить. То, что он сделал для Франции, то, что он сделал для Атлетико Мадрид. Мы все знаем, что он перешел в Барселону, у него ничего не вышло, и он вернулся. ... То, что Гризманн сделал в игре, более чем удивительно".

"Гризманн не является обычным 33-летним игроком. Он играл в каждом матче с 19 лет, в каждом из них. А то, как играет Атлетико Мадрид, очень требовательно к тому, как ты должен играть и как Симеоне просит тебя играть, из недели в неделю".

"Одно время Гризманн играл в роли одинокого нападающего. Затем он играл за Диего Костой. Потом он играл справа, потом слева, потом за нападающим. Что говорит о Гризманне, так это то, что он может играть где угодно, и он умеет адаптироваться. Для меня он по-прежнему важный игрок", - цитирует Анри Into the Calderon.

Напомним, что в недавнем поединке против Бельгии Антуан Гризманн стал третьим игроком в истории Франции по количеству сыгранных матчей за сборную.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Тьерри Анри Антуан Гризманн

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